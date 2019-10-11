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Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'ye ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anını sosyal medya hesabından yayınladı.

11.10.2019 22:12

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen harekatla ilgili bir görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

TAM İSABETLE VURUYOR

Görüntülerde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilen teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tespit ediliyor. Türk jetleri tespit edilen hedefi tam isabetle vuruyor.

3 GÜNDE 342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılmaya devam ediliyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'ye yükseldi. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü ile Resulayn'ın Tel Halef ve Asfar Neccar köyleri teröristlerden kurtarılırken terörden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

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