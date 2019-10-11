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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.

11.10.2019 21:45Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bununla ilgili bir görüntü paylaştı. Görüntüde, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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