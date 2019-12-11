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Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan 8 terörist, Şanlıurfa'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:49Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 terörist tutuklandı
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan 8 terörist, 'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı esnasında yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinden 11.12.2019 günü adli mercilere sevk edilen 8 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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