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'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan 104 teröristten 99'unun tutuklandığı, 5'inin ise gözaltında olduğu açıklandı.

12.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:08'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 99 terörist tutuklandı

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan 104 teröristten 99'unun tutuklandığı, 5'inin ise gözaltında olduğu açıklandı.

Başsavcılık tarafından 'nin PKK/YPG/PYD kontrolündeki bölgelerini terörden temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü üyeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Yakalanan 104 teröristten 99'unun tutuklandığı, 5'inin ise gözaltında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "09/10/2019 tarihinde Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla  terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde kahraman silahlı kuvvetlerimizce çatışma bölgelerinde  PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 104 şüpheli suçüstü halinde yakalanmış olup, Cumhuriyet başsavcılığımızca haklarında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme' suçlarından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı ve adli işlemlerine müteakiben 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimlerince tutuklanmıştır. 5 şüphelinin halen  gözaltı hali devam etmektedir."



Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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