Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker baba ocağında

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Kuzey bölgesinde yuvalanmış terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli iken Münbiç'te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

Yaralı askeri ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selam ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette mahalle muhtarı Rıza Türkmen de hazır bulundu.

Bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin yaralandığı terör saldırısında Münbiç'te yaralanan Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.

Anne Teslime Yılmaz ise iki oğlundan büyüğü olan Faruk'un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, Oğlumun yaralandığını duyunca çok üzüldüm. 'İyi' dediler, ama ana yüreği O'nu görene kadar içim rahatlamadı. Çok şükür ki iyi diye konuştu.