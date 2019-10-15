Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'u ziyaret etti.

15.10.2019 17:04Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askere ziyaret
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, harekat kapsamında, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde yaralanan ve tedavi edilmek üzere kentteki bir hastaneye getirilen Karpuz'a ziyarette bulundu.
Yaralı Karpuz'un sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Demirtaş, "Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'a acil şifalar diliyorum. Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ordumuz tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli tüm askerlerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:22 Çanakkale'de Afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi
17:22 HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu (2)
17:21 Yöresel Ürünler Fuarı 10'uncu kez kapılarını açacak
17:21 1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi adliyede
17:20 Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama
17:20 Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek
17:20 Adıyaman şehit ateşi adıyaman'a düştü
15.10.2019 17:23:36