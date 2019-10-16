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Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Tarsuslu askere geçmiş olsun ziyareti

Tarsus Belediyesi Başkan yardımcıları ile bazı meclis üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanıp Gaziantep'te tedavi altına alınan Tarsuslu Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

16.10.2019 12:11Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Tarsuslu askere geçmiş olsun ziyareti
Tarsus Belediyesi Başkan yardımcıları ile bazı meclis üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanıp Gaziantep'te tedavi altına alınan Tarsuslu Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin doğusunda yürütülen

'Barış Pınarı Harekatı'nda kolundan yaralanan Tarsuslu Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, Gaziantep'te bulunan Mücahitler Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın yaralandığını haberini alan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yardımcıları Ünzile Kuru ile Ali Erhan Okyay ve belediye meclis üyesi Çetin Sarı'yı Gaziantep'e yönlendirdi. Hastanede yaralı askeri ziyaret eden başkan yardımcıları ile meclis üyesi, Bozdoğan'ın selamlarını ileterek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Başkan Bozdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Askerimizin durumunu yakından takip ediyoruz, çok şükür sağlığı yerinde. Bu üzücü hadiseyle birlikte harekat sırasında şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız" dedi. - MERSİN

Barış Pınarı Harekatı, Tarsus Belediyesi, Gaziantep, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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