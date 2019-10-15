Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye
'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı: 595 YPG'li etkisiz hale getirildi
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırımı hayata geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç kararımızı uygulama aşamasındayız
SDG, Şam yönetimiyle anlaştı
Trump, Kürtler bizi devreye sokmak için IŞİD'lileri bırakıyor
MSB: 595 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı yedinci gününe giren Barış Pınarı Harekatı kapsamında 595 YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı.