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Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.

15.10.2019 08:12Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı: 595 YPG'li etkisiz hale getirildi


ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırımı hayata geçirdi


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç kararımızı uygulama aşamasındayız


SDG, Şam yönetimiyle anlaştı


Trump, Kürtler bizi devreye sokmak için IŞİD'lileri bırakıyor










Euronews








MSB: 595 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yedinci gününe giren Barış Pınarı Harekatı kapsamında 595 YPG'linin öldürüldüğünü açıkladı.
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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, SDG, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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