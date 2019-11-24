Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, bugün zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Akkaya'nın yarın memleketine uğurlanacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00'da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar İçesi Karaagac köyüne uğurlanacaktır" denildi.