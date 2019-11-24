Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2) - Haber

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2)

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

24.11.2019 02:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:07Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2)

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:28 Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
02:07 Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu (2)
02:03 Bitlis'te "Uluslararası Muaythai Galası"
01:53 Midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
01:52 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
00:23 Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır
23:38 Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
22:43 Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
22:36 Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 02:29:59