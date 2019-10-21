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Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe boyoz hazırladılar

İZMİR'deki Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için yaklaşık 10 bin boyoz hazırladı.

21.10.2019 09:40Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe boyoz hazırladılar

İZMİR'deki Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için yaklaşık 10 bin boyoz hazırladı. Daha önce Afrin'deki askerlere boyoz gönderen esnaf, Türk bayrağı şeklinde tepsi hazırladı.

İzmir'de kurulan Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerleri için bağış kampanyası hazırladı. Sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden duyuruları yapılan 'Mehmetçiğimize Feda Olsun' adlı kampanyaya destek veren 30 dernek üyesi, 10 bin boyoz hazırladı. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, geçen yıl da aynı kampanyayı Afrin Harekatı için düzenlediklerini söyleyerek, Türk askerine destek vermek için 10 bin boyoz yaptıklarını ifade etti. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Orhan, "İzmirli boyozcular olarak yine üzerimize düşeni yapalım istedik. Bir nebze olsun askerlerimizin morali düzelsin diye onlara boyoz yollamak istedik. Yine 10 bin tane boyoz yollayacağız" dedi. Kısa sürede 30 meslektaşın kendilerine destek olduğunu anlatan Orhan, daha fazla kişinin katılmak istediğini ileterek, "Kısa sürede 10 bin boyoz için destek sözü aldık. Elimizdekileri kolileyip yollayacağız. İzmir'de bir ilk olarak boyozlardan Türk Bayrağı şeklinde tepsi hazırladık. Bu tepsideki 150 boyoz, 15 hamurdan yapıldı" diye konuştu.

Dernek üyelerinden fırıncı Ferdi Ünal da "Mehmetçiğimizin yanında olmak istedik ve bu çalışmayı yaptık. Umarım, onlara bir nebze moral olur. Onların her zaman yanındayız" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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