Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit - Haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu.

24.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:11

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan uzman onbaşı Mustafa Akkaya kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

AKAR, MESAJ YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akkaya'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, dün meydana gelen araç kazasında ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00'da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar İçesi Karaagac köyüne uğurlanacaktır" denildi.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Mustafa Akkaya'nın acı haberi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan annesi Döndü Akkaya (46), babası Taner Akkaya'ya (50) ve 3 kardeşine İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Düztaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin ile beraberindekiler tarafından verildi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Akkaya, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:39 Caretta caretta yuvaları eğlence uğruna tahrip ediliyor
10:38 İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAN AYRILMA ANI
10:34 'Yıldızlar altında Anadolu' fotoğrafları büyülüyor
10:33 (Özel) Okul harçlıkları arılardan
10:33 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:40:58