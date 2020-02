Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi (1)

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana, 75'i AB vatandaşı 229 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl düzensiz göçle mücadele açısından önemli çalışmalar yapıldığını, 2018 yılında 268 bin olan yakalanan düzensiz göçmen sayısının 2019'da 454 bine ulaştığını belirtti.Düzensiz göçle ilgili tedbirlerin her yıl artırıldığını anlatan Ayaz, 12 Temmuz 2019'dan itibaren İstanbul 'da düzensiz göçle ilgili yeni bir aşamaya geçtiklerini aktardı.Geçen yıl İstanbul'da 118 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandığını ifade eden Ayaz, "Bu rakam 2018'de 28 bindi. Maalesef düzensiz göçe kaynaklık eden coğrafyalardaki sıkıntılar devam ediyor. Gelen düzensiz göçmenlerin önemli bir kısmı Afganistan ve Pakistan kaynaklı. Bu sebeple bu yıl da buralardan geçtiğimiz yılki kadar yüksek olmasa da düzensiz göçmen gelişinin devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.Göçün, Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir sorunu ve gerçeği olduğuna işaret eden Ayaz, şunları kaydetti:"Dünyanın her tarafında farklı göç hareketleri var. Dünya genelindeki bu refah ve gelir adaletsizliği devam ettiği sürece de düzensiz göç hareketleri sürecek. Ama biz bu noktada iyi bir duruma geldiğimize inanıyoruz. İyi bir göç yönetimi kurduğumuza, bu işi yönetebildiğimize inanıyoruz. Her yıl biraz daha üzerine koyuyoruz. İnşallah bu yıl da daha iyi yöneterek bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bizdeki rakamların çok daha azına maruz kalan batılı ülkelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını bu süreçte gördük.""Suriyelilerin kayıtsızlığıyla ilgili rakamlar gerçeği yansıtmıyor"İstanbul'da sık sık 1,5 milyon kayıtsız Suriyeli'nin yaşadığının gündeme getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ayaz, şöyle devam etti:"İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli sayısı 7 bin. İstanbul'da şu anda düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Geldiğimiz noktada kayıtsız Suriyeli ortaya çıkmamaya başladı. Suriyelilerin kayıtsızlığıyla ilgili rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Ülkemizdeki Suriyeliler kayıt altında. İstanbul'da sahadan aldığımız bilgiye göre, düzensiz göçmenler konusunda 2019'da çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Hedefimiz, düzensiz göçmenler açısından İstanbul'u cazibe merkezi olmaktan çıkarmak. Buna da ulaştığımızı düşünüyoruz."Ayaz, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin bilgi vererek, "Ülkemizde şu anda 3 milyon 573 bin Suriyeli var. Terörden arındırdığımız bölgelere dönen Suriyeli sayısı da 395 bini aşmış durumda. Dönüşler devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra da dönüşler başladı. Önümüzdeki dönemde bu sayının artacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.7 bin 898 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiYabancı terörist savaşçılarla ilgili de bilgi veren Ayaz, bu mücadelenin eskiye dayandığını söyledi.Bugüne kadar çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı ülkelerine gönderdiklerini belirten Ayaz, "2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 7 bin 898 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 75'i AB vatandaşı olmak üzere 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 150 uyruktan 94 bin yabancıya giriş yasağı uygulandı." değerlendirmesini yaptı.Ayaz, yabancı terörist savaşçıları ülkelerine gönderme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"İlgili ülkeler yabancı terörist savaşçıları almak istese de istemese de bunların dönüşleri sağlanacak. Bu, ülkelerin en temel sorumluluğu. 2178 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da buna işaret ediyor. Orada hem yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesi hem de seyahat etmiş olanların geri kabul edilmesiyle ilgili imza altına alınmış bir metin var. Uluslararası hukukta da ülkeler bunun gereğini yerine getirmek zorundalar. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük. Önümüzdeki dönemde de yabancı terörist savaşçıların ülkelerine dönüşleri devam edecek. Bunların herhangi bir şekilde ülkemizde bırakılmaya çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Kabul etmemeyle ilgili hiçbir gayreti hoş karşılamıyoruz. Bugüne kadar bu konudaki kararlılığımızı sürekli vurguladık. Önümüzdeki süreçte de ilgili ülkeler bu şahısları alacaklar. Bununla ilgili olarak da tüm süreci sonuna kadar işleteceğiz. Şu ana kadar genellikle AB ülkelerinden 'biz almayacağız' diyenler oldu. Ancak 'almayacağız' dedikleri için gönderemediğimiz yabancı terörist savaşçı olmadı.""Suriyeliler muhakkak sınırın diğer tarafında kalacak"Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İdlib'de yaşanan süreci ve rejimin saldırılarını da değerlendirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "İdlib'de rejimin saldırıları devam ediyor. Bir ateşkes ilan edildi ancak bu ateşkese rejim tarafından uyulmuyor. Bunun sonucunda da sınırlarımıza yönelik bir hareketlenme oldu. 350 binden fazla insan yollara düşmek zorunda kaldı. Bu konuyla ilgili olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi bu nüfus muhakkak sınırın diğer tarafında kalacak ve orada tutulacak. AFAD Başkanlığı başta olmak üzere Kızılay ile diğer sivil toplum kuruluşları sınırın diğer tarafında yeni kamplar oluşturulması ve gelen insanlara insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili yoğun gayret sarf ediyor."