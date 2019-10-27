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Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından adeta çılgına dönen Şivan Perver, Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK/YPG'nin eylemine katıldı.

27.10.2019 19:00

Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları eylem düzenledi. Eyleme katılan isimler arasında Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Şivan Perver de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, Fırat'ın doğusunda huzur ve güveni sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için yapılan eylemde konuşan Şivan Perver, "Türk arkadaşlarım" diye başladığı konuşmasını teröristler için slogan atarak bitirdi.

KÜSTAH AÇIKLAMALARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Şivan Perver, sosyal medyadan yayınladığı video ile gündem olmuştu.

Harekata yönelik küstah açıklamalarda bulunan Perver yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı

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