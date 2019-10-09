Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul
'da tüm camilerde sela okundu
İSTANBUL - Fırat
'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. TSK (Türk Silhalı Kuvvetleri) saat 16: 00'da Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.