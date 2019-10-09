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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okunduİSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

09.10.2019 20:43
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
İSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. TSK (Türk Silhalı Kuvvetleri) saat 16: 00'da Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Fırat, Genel

Kaynak: İHA

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