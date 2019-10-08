Barış Pınarı Harekatı nedir, ne zaman başlayacak? Fırat'ın doğusu neresi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Barış Pınarı Harekatı etiketiyle gündem olan Suriye operasyonu başladı mı sorusu araştırılıyor. ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona destek vermeyeceğini açıkladı. Peki, Fırat'ın doğusu neresi? Suriye operasyonu haritası…

BARIŞ PINARI HAREKATI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da, Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapılacağı mesajını veren açıklamalarda bulundu. Suriye tarafına yapılacak operasyona dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz" şeklinde konuştu. Harekatın ne zaman başlayacağı netleşmedi ancak Cumhurbaşkanının sözlerinden de anlaşılacağı üzere kısa sürede harekete geçilmesi bekleniyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında "Barış Pınarları" ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı olduğu düşüncesini doğurdu. Açıklamalarında "Barış Pınarları" şeklinde çoğul belirtmesi de, operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret niteliğinde değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

FIRAT'IN DOĞUSU NERESİ?

Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen olası operasyonda daha önce yaşam alanları olan Halep - Ayn El Arab, Rakka - Tel Abyad ve Tabka, Haseke - Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ve Deyrizor'un kuzey kesimleri harekat kapsamına girecek. Terör örgütleri arasında yaşanan çatışmalarla buralarda yaşayan yaklaşık1.5 milyon Suriyeli göçe zorlandı. Söz konusu bölge toplamda 35 bin metrekarelik alanı içinde barındırıyor.

SURİYE OPERASYONU HARİTASI

Zeytindalı Harekatı bölgesinden başlayan ve Irak'a kadar olan bölgede sürecek olan operasyona ABD destek vermeyeceğini açıklamış ve orada bulunan askerlerini geri çekeceğini bildirmişti. Barış Pınarı Harekatı'nın süreceği alan şöyle:

BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN AMACI NEDİR?

Türkiye, bu sınır bölgesinde bir güvenlik koridoru oluşturmak ve bölgenin tamamen terörist gruplarından temizlenmesini istiyor. Amaç, Suriye sınırını tehditlerden arındırıp, bu güvenli bölgeye 3 milyon Suriyelinin yaşayabileceği güvenli bir alan kurmak.

BÖLGEDE HANGİ ÖRGÜTLER BULUNUYOR?

Kürtlerin kontrolü altında olan söz konusu bölge, askeri olarak temelde Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile Kadın Savunma Birlikleri'nin (YPJ) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol ediliyor. SDG, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı mücadelesinde en önemli müttefikiydi.

Türkiye ise bölgede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket etmiştir.