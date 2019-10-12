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Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "Zalimler Birleşiyor" diyerek eleştiren Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D. gözaltına alındı.

12.10.2019 00:47Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren meclis üyesi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "Zalimler Birleşiyor" diyerek eleştiren Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D. gözaltına alındı.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi. Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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