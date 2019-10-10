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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Nusaybin'de hayat normal seyrinde devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Nusaybin'de hayat normal seyrinde devam ediyorMARDİN - Barış Pınarı Harekatı sonrası Mardin'in Nusaybin ilçesinde günlük yaşam olağan şekilde devam ederken, öğrenciler tatilin keyfini çıkarıyor.

10.10.2019 23:49
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Nusaybin'de hayat normal seyrinde devam ediyor
MARDİN - Barış Pınarı Harekatı sonrası Mardin'in Nusaybin ilçesinde günlük yaşam olağan şekilde devam ederken, öğrenciler tatilin keyfini çıkarıyor.
Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin'in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri yerini sessizliğe bıraktı. İlçede yaşam normal şekliyle devam ederken, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da kendilerini sokağa attı. Esnafın iş yerlerini açıp satışlarını sürdürdüğü kentte vatandaşlar günlük işlerini sürdürüyor.
Nusaybin'de yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Armağan, ilçede hayatın normal seyrinde devam ettiğini söyledi.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Nusaybin'de hayat normal seyrinde devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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