Barış Pınarı Harekatı' nın destekçisiyiz

Tombakoğlu, "Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları, terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekâtı; ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için terör ile mücadelede atılmış en büyük ve en önemli adımdır." diye konuştu.

KAHRAMAN ORDUMUZUN HER DAİM YANINDAYIZ

Tombakoğlu, "Kahraman ordumuza destek olmak, her daim yanlarında olduğumuzu kendilerine ifade etmek adına ASİAD ailesi olarak, 1-3 Kasım tarihleri arasında Urfa ve Mardin'de birlikte olacağız. Barış Pınarı Harekâtı' nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

BASINDA ÇIKAN ASILSIZ HABERLERİ KINIYORUZ

Tombakoğlu, Dünya basını başta olmak üzere tüm internet mecrası, radyo ve televizyon yayınlarında yer alan yalan haberleri kınadıklarını dile getirdi. "Barış Pınarı Harekatı' nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yapılan yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınları da kınıyoruz. Bu yayınları yapan ve destekleyenlere, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, sınırlarımızı her türlü terör unsurundan temizlemek ve mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu tekrar hatırlatırız." dedi.

Tombakoğlu, "Aziz milletimizin ve şanlı askerlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden yalan ve taraflı bilgilerle yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır. Doğru bilgilerle insanların haber alma ihtiyacını karşılayan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan değerli yayın kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.