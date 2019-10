"Barış Pınarı Harekatı'nın yanındayız"

Memur-Sen Zonguldak il Temsilciliği, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Memur-Sen Zonguldak il Temsilcisi Kamuran Aşkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde emperyalizmin stratejileri doğrultusunda hareket ederek huzur ve güven ortamına musallat olan taşeron terör örgütleriyle mücadelesinin uluslararası hukuktan kaynaklanan en tabi hakkı olduğunu söyledi.Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin her zemin ve şartta "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız" açıklaması yaptığını hatırlatan Aşkar, "Hiçbir değeri tanımadan insanları katleden, şehirleri yerle bir ederek Suriye'yi insansızlaştıran stratejilerin emperyalist mimarlarının ve gerçekleştirdiği her sınır dışı operasyonla birlikte Türkiye'yi 'işgalci' diyerek karalayanların sözleri her defasında boşa düşmektedir. Kaldı ki milletimizin de devletimizin de hafızasında Suriye Arap'ıyla, Kürt'üyle Türkmen'iyle, Nusayrisi ve Sünnisi ile kardeşlerimizin yurdudur." dedi."ABD Başkanı Trump'ın, köksüz ve histerik bir söylemle Türkiye'yi ekonomi ile tehdit ederek harekatın sınırlarını çizme çabası ancak ve ancak hadsizlik olarak değerlendirilebilir." diyen Aşkar, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti, her ne şartta olursa olsun, savaşta ve barışta tarihin derinliklerinden devraldığı geleneğe bağlı kalmayı azmetmiş bir devlettir. Onun için, her gittikleri yerde bozgunculuk çıkaranların, terör örgütleriyle iş tutanların, hatta terör örgütlerine binlerce tır silah ve mühimmat yardımı yapanların tehditleri de boş hükmündedir. Bizler, emperyalistlerin taşeron terör örgütlerinin eliyle toza dönüştürmek istediği toprakların yeniden sahipleriyle buluşması için devletimiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın yanında durduğumuzu ifade ediyoruz."