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Barış pınarı harekatı paylaşımlarına soruşturma: gazetenin internet sorumlusu gözaltına alındı

BARIŞ Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.

10.10.2019 12:06Barış pınarı harekatı paylaşımlarına soruşturma: gazetenin internet sorumlusu gözaltına alındı

BARIŞ Pınarı Harekatı'na ilişkin, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar ise sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı sonrası polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı.



Barış Pınarı Harekatı, Hakan Demir, Güncel

Kaynak: DHA

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