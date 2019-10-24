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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

Adıyaman'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2'si kadın, 5 şüpheli gözaltına alındı.

24.10.2019 17:20Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı
Adıyaman'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2'si kadın, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen H.K, B.K, A.D, H.K. ve M.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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