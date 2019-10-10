Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

10.10.2019 16:30
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri ateş altına alındı.
Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Öte yandan, terör örgütü mensuplarınca atılan 4 havan mermisi de Ceylanpınar ilçesindeki boş araziye düştü.
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör mevzileri ateş altına alındı

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Pamukkale'de sinema yangını
17:35 Hocalı katliamı şehitleri Denizli'de anıldı
17:35 KKTC Başbakanı Tatar, Kocaelili iş adamları heyetini kabul etti
17:40 Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon
17:39 Eski başbakanlardan cumhurbaşkanı erdoğan'a telefon
17:38 Edirne'den kısa kısa
17:38 Almanya'daki silahlı saldırı
10.10.2019 17:41:16