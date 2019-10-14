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BBC

Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekata ilişkin uluslararası tepkiler, devlet denetimindeki Rossiskaya Gazeta tarafından "Gerçek dostlar savaşta beli oluyor" diye yorumlanıyor.

14.10.2019 13:38

Rossiskaya Gazeta yazarı Yevgeni Şestakov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen hafta Türkiye'nin Suriye'deki harekatının kınanması konusunda Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere ve Polonya tarafından verilen karar tasarısının ABD ve Rusya tarafından veto edildiğini hatırlattıktan sonra şu satırlarla devam etti:

"Bundan sadece bir kaç yıl önce Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın bir NATO üyesini NATO üyelerinin tehditlerine karşı savunması imkansız bir şeydi. Görünen o ki Ankara 'gerçek dostlar savaşta belli olur' fikrine doğru yaklaşıyor. Türk yetkililer eski NATO müttefiklerine dair hayallerini bir kenara bırakıyorlar."

"ESKİ DÜNYA'NIN ANKARAYI DURDURMA ŞANSI YOK"

"Türkiye'nin iki milyon Suriyeli mülteciyi Suriye'nin kuzeyine yerleştirme amacıyla Kürtlere karşı yürüttüğü harekat AB açısından hayat kurtarıcı bir şey. Harekat yeni bir göçmen krizini önleyebilir. Fakat bir sebeple Brüksel bu detaylarla ilgilenmiyor."

"Bazı Avrupalı liderlerin Türkiye'nin Kürtlere karşı operasyonuna yönelik eleştirel açıklamalar yapma arzusu riskli ve yanlış bir fikir gibi görünüyor. Eski Dünya'nın ABD'nin askeri ya da mali desteği olmaksızın Ankara'yı durdurma şansı yok."

RUSYA'NIN JEOPOLİTİK ÇIKARLARI DEĞİŞİYOR

Rusya medyasında Moskova'nın bölgeye ilişkin planları da haber ve yorumlara konu oluyor. Günlük ana akım gazete Nezavisimaya Gazeta'da Vladimir Mukhin imzalı makale Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı Şam yönetimi talep ederse Suriye'deki Rus askerlerini çekmeye hazır oldukları yönündeki açıklamaya eğiliyor.

Yazara göre bu açıklama, Moskova'nın Ortadoğu politikalarının önemli bir yönüne işaret ediyor olabilir:

"Rusya'nın üç yıllık bütçe tasarısındaki mali tabloya bakıldığında Rusya yetkililerinin Suriye'de büyük çaplı bir harekat öngörmediği açıkça anlaşılıyor. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının tamamen değilse de önemli ölçüde çekilmesi beklenebilir."

Aynı makalede görüşlerine yer verilen savunma uzmanı Yuri Netkaçev, Rusya'nın askeri harcamalarını azaltmasının "mantıklı" bir süreç olduğunu kaydederek, "Belki de Moskova'nın jeopolitik çıkarları değişiyor" yorumunda bulunuyor.

Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur

Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya
BBC


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