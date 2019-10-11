Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerler Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

11.10.2019 18:15Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerler Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşları memleketlerine uğurlandı.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenle şehitlerden Yunus Mermer'in memleketi Konya'ya, Abdülhamit Bilgen'in ise ailesinin ikamet ettiği Bilecik'e gönderildi.
DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU Öte yandan şehit olan askerlerden Abdülhamit Bilgen'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor
18:25 Çalımbay'dan Galatasaray'a gözdağı
18:25 "121 kişi gözaltına alındı"
18:25 Otomobil, minibüs ve tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
18:20 Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
18:24 Çankırı'da, fetö'nün çatı davasında 32 sanığa hapis cezası
18:18 Adana'da 15 gün süreyle eylem yapılması yasaklandı
11.10.2019 18:28:22