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Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan astsubay Ahmet Topçu ve uzman çavuş Hacı Bebek, Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

11.10.2019 18:24Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan astsubay Ahmet Topçu ve uzman çavuş Hacı Bebek, Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan astsubay Ahmet Topçu ve uzman çavuş Hacı Bebek, Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit astsubay Topçu ve şehit uzman çavuş Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Mardin Havalimanı'na getirildi. Şehitlerin naaşları katafalka konulması ile başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehit Topçu ve şehit Bebek'in öz geçmişi okundu. Törende Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek dua okudu.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, şehitlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından şehit astsubay Ahmet Topçu Ankara'daki baba ocağına, şehit uzman Çavuş Bebek de Kahramanmaraş'taki baba ocağına gönderildi. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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