Haberler » 3. Sayfa » Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyorGAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazeleri, Gaziantep...

15.10.2019 18:03
Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
GAZİANTEP - Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Münbiç kırsalındaki teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazeleri, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanıyor.
Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye'nin Münbiç bölgesindeki PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit düştü. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşları, Gaziantep'te yapılan işlemlerin ardından memleketlerine gönderiliyor. Gaziantep Havalimanı'nda yapılan törenin ardından Şehit Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ya, Şehit Çelik'in cenazesi ise memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gönderilecek.
Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Piyade, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:51 Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
18:49 Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
18:48 Başkent'te çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi
18:45 Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
18:48 Elazığ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
18:39 Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
18:31 Elektrik direğine çarptı, yan yattı
15.10.2019 19:05:05