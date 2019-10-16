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Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun

Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası paniğe kapılan Yunanistan, Avrupa'yı uyardı. Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa'nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği söyledi.

16.10.2019 20:25

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröistlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa'nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Avrupa ülkelerine "Kapıları açar, mültecileri göndeririz" uyarısı sonrası Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Mitsotakis "Avrupa, Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı hazırlanmalı" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekatını eleştiren AB ülkelerini, "Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" uyarısında bulunmuştu.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun

Barış Pınarı Harekatı, Yunanistan, Avrupa, Dünya

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