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Barış Pınarı Harekatı - Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy Akçakale'ye...

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

10.10.2019 11:26
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat çerçevesinde, Şanlıurfa'dan yola çıkan ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Akçakale'ye ulaştı.
Araçlar, daha sonra ilçedeki askeri birliğe giriş yaptı.
Barış Pınarı Harekatı - Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy Akçakale'ye...

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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