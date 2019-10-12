Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

12.10.2019 09:02
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısından itibaren devam eden obüs ve tank atışları, sabahın erken saatlerinde azaldı.
Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.
Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.
Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.
Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:42 Koyulhisar'da 35 bin fidan toprakla buluşturulacak
09:42 Bodrum'da kaçak göçmen botu battı: 3 kayıp
09:36 ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
09:41 Azez'de şehit düşen Yunus Mermer'in son görüntüleri ortaya çıktı
09:40 YPG/PKK'dan sivillere yapılan havan ve roketatarlı saldırı
09:40 Beykoz'da darp edilen sağlık personeli dehşet anlarını anlattı
09:40 Konya 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi
12.10.2019 09:43:11