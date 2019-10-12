Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısından itibaren devam eden obüs ve tank atışları, sabahın erken saatlerinde azaldı.

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

Kaynak: AA