Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da terör hedefleri vuruluyor (4) - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da terör hedefleri vuruluyor (4) - ŞANLIURFA

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad ve Rasulayn kırsalından dumanlar yükseliyor.

13.10.2019 12:31

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad ve Rasulayn kırsalından dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da terör hedefleri vuruluyor (4) - ŞANLIURFA

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:05 Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:04 İzmir sanat sokağı'nın engelsiz korosu
13:04 İzmir uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
13:03 - Suriye Milli Ordusundan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
13:03 Roman çocuklar geleceğe hazırlanıyor
12:56 Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
12:56 Bursa metresini 2 liradan aldıkları kumaştan elbise yapıp, 150 liraya satıyorlar
13.10.2019 13:07:52