Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'da terör hedefleri vuruluyor (5) - ŞANLIURFA

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad ve Rasulayn kırsalından dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale'den de duyuluyor.

Kaynak: AA