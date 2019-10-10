Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

10.10.2019 14:00
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.
Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.
Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:51 Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:50 "Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor"
15:50 Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı
15:50 NTO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek
15:50 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
15:50 Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu
15:45 Mut'ta "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı
10.10.2019 15:51:38