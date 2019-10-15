Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın kırsal kesimlerindeki terör hedeflerine obüs atışları yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın kırsal kesimlerindeki terör hedeflerine obüs atışları yapılıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın kırsal kesimindeki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

15.10.2019 13:16
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın kırsal kesimindeki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.
Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.
Bu arada, kırsalda teröristlerin bulunduğu bölgelere Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin de yönlendiği gözlendi.
Kentteki çatışma sesleri Akçakale'den de duyuluyor.
Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'ın kırsal kesimlerindeki terör hedeflerine obüs atışları yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 Bu ev baba ve çocuğuna mezar oldu, anne ağır yaralı
14:25 Alanyaspor'dan Rektör Kalan'a hayırlı olsun ziyareti
14:28 8 yıldır kayıp sanılan ziynet eşyaları yorgancıda ortaya çıktı
14:27 ALMAN TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI TRAFO DİREĞİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
14:27 Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
14:27 Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
14:26 İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı
15.10.2019 14:31:34