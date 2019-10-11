Haberler » Güncel » 'Barış Pınarı Harekatı' uluslararası topluma anlatılıyor

"Barış Pınarı Harekatı" uluslararası topluma anlatılıyor

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme görüşmeleri yaptı.

11.10.2019 22:16
Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme görüşmeleri yaptı.
Madrid Büyükelçiliği kaynaklarından edilinen bilgiye göre, Büyükelçi Erginay, Akdeniz İçin Birlik (UpM) toplantısı için iki gündür bulunduğu Barselona'da, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki haklı gerekçelerini aktaran görüşmeler gerçekleştirdi.
Büyükelçi Erginay, 40'tan fazla üyesi olan UpM'nin 4. Bölgesel Formu ile sivil düşünce kuruluşlarından Akdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMed) ve Uluslararası İşler için Barselona Merkezi'nde (CİDOB) yaptığı konuşmalarda, Barış Pınarı Harekatı hakkında muhataplarını bilgilendirdi.
Erginay'ın ayrıca İspanyol basınına vereceği mülakatlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında uluslararası toplumu bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Madrid, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:06 İstanbul barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı
23:04 Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve...
23:03 Cumhurbaşkanı erdoğan bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor 1
23:03 Sahilde kaybolan çocuk ölü bulundu
23:02 Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık iddiası
23:02 Çanakkale savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildi
23:00 Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
11.10.2019 23:06:35