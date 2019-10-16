Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatına destekler

Barış Pınarı Harekatına destekler

Şebinkarahisar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 12:00Barış Pınarı Harekatına destekler
Şebinkarahisar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
AK Parti, MHP ve İYİ Parti Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Onur Gürsoy başkanlığında düzenlenen toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlandı.

Meclis üyelerinin imzaladığı ortak deklarasyonda, "Şebinkarahisar Belediye Meclisi olarak inanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Şebinkarahisar, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Huawei, 2019 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
14:36 Spor ahmet nur çebi hakkımı helal etmiyorum
14:36 Çanakkale Boğazı'ndan 2 Rus savaş gemisi geçti
14:35 Denizli'de katliam gibi kaza: 3 ölü
14:30 Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı
14:35 Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa verildi
14:34 Cezaevi firarisini parmak izi yakalattı
16.10.2019 14:37:32