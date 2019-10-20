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Barış Pınarı Harekatına "Gönül Köprüsü"

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın Barış Pınarı Harekatı'na insanı yardım çağrısı kapsamında bağışlanan gıda malzemeleri yola çıkarıldı.

20.10.2019 12:33Barış Pınarı Harekatına
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın Barış Pınarı Harekatı'na insanı yardım çağrısı kapsamında bağışlanan gıda malzemeleri yola çıkarıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terör unsurlarının mağdur ettiği sınırdaki Türk vatandaşlarının ve Suriye içinde terörden temizlenen yerleşim yerlerindeki sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılayı hayırseverlerden destek görüyor.

Saygılı, Türk milletin her zaman, her koşulda birlik ve beraberliğini bozmadığını, bu ruhun Barış Pınarı Harekatı'nda da görüldüğünü belirterek, çağrısına uyarak yardımda bulunan Adanalı Turgut ailesine teşekkür etti.

Bu desteğin bir başangıç olup çığ gibi büyümesini beklediğini ifade eden Saygılı, Doğan Turgut ve ailesinin merhum Nazım Turgut hayrına Kızılay'a yaptığı bağışın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını kaydetti.

Saygılı, kampanyaya tüm Adanalıların desteğini beklediklerini sözlerine ekledi. Saygılı, hayırseverlerin Kızılay hesaplarından ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabildiğini aynı zamanda 2868'e HİLAL yazıp SMS göndererek de 10 TL bağış yapılabildiğini hatırlattı.

Saygılı vatandaşların kampanya hakkındaki detaylı bilgileri 0322 457 19 23 numaralı Türk Kızılay Adana Şubesi'nden veya kizilay.org.tr web adresinden öğrenebileceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Barış Pınarı Harekatı, Türk Kızılayı, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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