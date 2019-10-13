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Barış Pınarı harekatına katılan askerler için yemek yapıyorlar

Barış Pınarı harekatına katılan askerler için yemek yapıyorlarŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü bölgede Ceylanpınarlı kadınlar kendilerini koruyan asker için sarma sarıyor.

13.10.2019 09:56
Barış Pınarı harekatına katılan askerler için yemek yapıyorlar
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü bölgede Ceylanpınarlı kadınlar kendilerini koruyan asker için sarma sarıyor.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice mahallesindeki kadınlar bölgedeki Mehmetçik ve özel harekat polisleri için yemek yapıyor. Kadınlar kendi elleriyle dolma sararak, bölgedeki polis ve askerlere teşekkür etti. Askerler için yemek yaptığını belirten Emine Özdemir, "Burada askerlerimize yemek yapıyoruz. Ancak Elimizden bu geliyor. Onlar bizim namusumuzu koruyor, onlar bizim gururumuzdur. Onlar kardeşlerimiz, ağabeylerimizdir. Onlara ne yapsak az gelir" şeklinde konuştu.
Barış Pınarı harekatına katılan askerler için yemek yapıyorlar

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Kaynak: İHA

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