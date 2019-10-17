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Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe cevizli destek

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından sınır güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatına, Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğrenciler, 2 tonluk cevizle destek sundu.

17.10.2019 16:40Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe cevizli destek
KIRŞEHİR (İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından sınır güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatına, Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğrenciler, 2 tonluk cevizle destek sundu.

Kaman Belediyesi tarafından başlatılan 'Mehmetçiğe Ceviz Gönder' kampanyasına ilköğretim ve lise öğrencileri 2 ton cevizle katkı sundu.

Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi, öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatına özel koreografi hazırlayan öğrencilerden bir gurup okul bahçesinde 'Barış Pınarı' yazısıyla birlikte Atatürk posteri ile Türk Bayrağı açtı. Şehit Deniz Kaya'nın kızı Yasemin Kaya, okul merdivenlerinde öğrencilerin önüne geçip 'Her Türk Asker Doğar' ve ' Ne Mutlu Türk'üm Diyene' diye seslendi.

Toplanan cevizlerin Kaman Belediyesine tesliminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, ilçede Milli Eğitim camiasının ve öğrencilerin desteklediği kampanya da 2 ton civarında cevizi Kaman Belediyesine teslim ettiklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Kırşehir, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

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