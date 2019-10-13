Haberler » Yerel » Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destekTOKAT - Tokat'ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu düzenledi.

13.10.2019 15:36
Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek
TOKAT - Tokat'ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatına destek konvoyu düzenledi.
Yeşilırmak kenarında Millet Kıraathanesi önün buluşan Motorem ekibi üyeleri motosikletlerini Türk Bayrakları ile süsleyerek 'Şehitler Ölmez' yazıları yapıştırdı. Fırat'ın Doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatında görevli olan Mehmetçikler için kortej sürüşü gerçekleştiren ekibe vatandaşlarda destek oldu. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 kilometrelik mesafede konvoy düzenleyen ekip Cumhuriyet Meydanında etikliği tamamladı. Tokat Motosiklet ekibi Başkanı Hüseyin Keskin, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, "Onlara destek için her zaman şanlı Türk askerimizin yanında olacağız. Bu etkinliği de onlar için yapıyoruz" dedi.
Başkan Yardımcısı Mustafa Şengül de duygularını dile getirerek, "Barış Pınarı harekatına tam destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Tokat Motorem ekibi olarak çevre il ve ilçelerden davet ettiğimiz arkadaşlarımızla bu organizasyonu düzenledik. Motorlarımızı Türk Bayrakları ile süsledik. Her zaman vatanımızın ve askerimizin yanındayız" diye konuştu.
Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek

Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
15:40 Avrupa Yakası'nın en büyük çocuk maratonu Başakşehir'de gerçekleşti
15:36 Barış Pınarı Harekatına motosiklet tutkunlarından destek
14:36 Balığın taze olduğunu göstermek için çiğ çiğ yedi
14:19 60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdu
13:18 Bitlisli kadınlar, annelere destek için Diyarbakır'a gitti
13:04 Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı
13:00 Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan onbaşı Onur Yavan memleketine uğurlandı
13.10.2019 16:07:00