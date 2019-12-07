Barış Pınarı Harekatında görev yapan sağlık personellerine başarı belgesi verildi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı" operasyonlarına katılarak görev yapan UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline başarı belgesi vererek tebrik etti.



Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı operasyonuna destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan hastanelerde Erzincan UMKE ve 112 ekibi de görev yaptı. Görevini başarıyla tamamlayarak Erzincan'a görevleri başına dönen sağlık personeli ile bir araya gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, başarılı çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarını tebrik etti.



Toplum Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde ilk olarak konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, vatanımızın güvenliği için sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizce yürütülmekte olan Barış Pınarı Harekatına sağlık desteğinde bulunarak Mehmetçiğimize destek olan sağlık personellerinin sağ salim Erzincan'da ki görevleri başına döndüğünü belirterek, verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlık için sağlık personellerine teşekkür etti.



Programda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, daha önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında da gerek hastanelerde gerek ambulanslarda gerekse cephede canları pahasına yaralılarımıza müdahale eden çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev yürüttüklerine vurgu yaparak, "Yaptığınız görevin vatandaşımızın birincil kamu hizmeti olan sağlık hizmeti olduğunun bilinciyle yıl içerisinde 5.45 saniye gibi kısa sürede vakalara müdahale ederek, Türkiye ortalamasının yarısı kadar sürede ilimizde vatandaşımızın çağrılarına cevap verilerek müdahale ediliyor. Bu da memnuniyetle karşılanıyor. 15 istasyonda çalışan 187 personelimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yapacağımız dört istasyonumuzla birlikte bu süreyi daha da aşağılara indirerek Türkiye'nin en iyisi olma iddiamızı perçinlemiş olacağız. Ülkemiz için önemli olan Barış Pınarı Harekatına Erzincan'dan 28, 112 çalışanı, 5 UMKE personeli, 4 ambulans ve 1 UMKE aracı ile katılmış bulunmaktayız. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi



Erzincan UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline başarı belgeleri Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA