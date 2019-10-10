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Barış Pınarı Harekatında ikinci gün! İşte anbean yaşananlar

Savaş uçaklarının terör hedeflerini vurmasıyla, komandoların da karadan girmesiyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda 30 km'lik bir alana girildi. Hedefler birer birer ele geçiriliyor. Tel Abyad-Resulayn arasındaki yol kontrol altına alındı.

10.10.2019 11:14

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ve Resulayn ilçesi ile bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar savaş uçaklarınca bombalandı.

Askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyeleri yapılırken saat 22.30 sularında da kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.


Operasyonu canlı anlatıyoruz:

KAÇAN TERÖRİSTLER ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR

11:58

YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU

TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.

Saat: 11:30

TSK Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin doğusunu teröristlerden temizlemeye başlarken YPG'li teröristlerin Türk askerleri ile karşı karşıya gelme korkusuyla bulundukları alanları terk ettiği öğrenildi. Örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği belirlendi.

HEDEFLER YENİDEN ATEŞ ALTINDA

Saat: 11:10

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekat kapsamında terör hedeflerini obüs ve tanklarla yeniden ateş altına aldı. Hedefler vurulmaya devam ediyor.

TABATİN VE AL-MUSHRİFAH KÖYLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Saat: 11:00

TSK, Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyüne yakın sınır duvarının bir kısmını kaldırarak bölgeye giriş yaptı. Tel Abyad'ın doğusundaki Tabatin ve Al-Mushrifah köylerini ele geçirdi. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik devam eden operasyonlar sonucu Tel Abyad -Sülük kasabası yolu kesildi.

Saat: 10:30

TSK BİR YOLU DAHA KONTROL ALTINA ALDI

Tel Abyad'dan gelen bilgilere göre TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Tel Abyad'a dört koldan girdi. Harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunun kontrol altına alındığı Tabatin ve Al-Mushrifah köylerinin ele geçirildiği açıklandı.

TSK, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı. TSK, Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyüne yakın sınır duvarının bir kısmını kaldırarak bölgeye giriş yaptı. Tel Abyad'ın doğusundaki Tabatin ve Al-Mushrifah köylerini ele geçirdi. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik devam eden operasyonlar sonucu Tel Abyad -Sülük kasabası yolu kesildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini dün imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün akşam başlamıştı.

MSB'den gece yarısı yapılan açıklamada da "Fırat'ın doğusuna ilerlemeye devam ediliyor" denilmişti.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadesi kullanıldı.

KOMANDOLAR İLERLİYOR

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

KARARGAH'TA YOĞUN MESAİ

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü. Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

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