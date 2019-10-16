Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a görüşmelerinde tepki gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,Macron ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Erdoğan görüşmesinde Macron'a, "Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Sen bana bunları nasıl söylersin? Aynaya bak aynaya!" dediğini anlattı.

TERÖRİSTLERİN TÜNELLERİNDEKİ ÇİMENTOLAR FRANSIZ FİRMADAN

Harekatın yapıldığı bölgede terör örgütü YPG tarafından tüneller kazıldığını da belirten Erdoğan, "Macron'a bu tünellerin çimentoları Fransız firmasından" dediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda 90 km'yi aşkın tüneller var. Bunun çimentosu nereden geliyor. Fransız firmasından. Neyle izah edeceksiniz, nasıl aldatacaksınız? Her şey meydanda. Bunların da hesabını verecekler. Türkiye tarihinde hiçbir zaman sivil katliam yapmamıştır. Bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarla doludur. Macron'a söyledim, Ruanda'da Cezayir'de sivilleri katleden siz değil misiniz dedim. Bunları bana nasıl söylersin önce aynaya bak dedim.

Afrika'nın kitabında neler var? Suriye'de bizi sivil katliamı ile itham edenlere şunu söylüyorum, sivil katliamı görmek istiyorsanız Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a, Arakan'a Yukarı Karabağ'a Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün ülkemizde yaptığı eylemlere bakın. Türkiye bu konuda itham edilecek bir ülke değildir."

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın en hızlı şekilde sonlandırılmasını istemişti.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Macron, "Suriye'de devam eden tek taraflı askeri operasyonu şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye bu operasyonu en hızlı şekilde son verme çağrısında bulunuyorum. Türkiye bugün uluslararası kamuoyunun Suriye'deki önceliğinin DEAŞ ve terörle mücadele olduğunu unutuyor." ifadelerini kullanan Macron, Türkiye'nin uluslararası kamuoyu karşısında sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Fransa lideri, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte, "Bu saldırının sona ermesi yönünde ortak bir talebe sahibiz. Operasyon sürdürülemez bir insani duruma neden olma ve IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasına yol açma riski taşıyor." diye konuşmuştu.