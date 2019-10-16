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Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.10.2019 17:24Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların F.Ö. ve S.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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