Barış Pınarı harekatının 5. gününde mesaj yüklü bir kare

Barış Pınarı Harekatının 5. gününde Telabyad'ın özgürleşmesinin ardından,Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteci gençler,binaların üzerine çıkarak ÖSO ait bayraklarla destek verdiler.



Suriye'de Barış Pınarı Harekatının 5. gününde ele geçirilen Telabyad'ta Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait tüm filamanları ve kalıntılarını ateşe vererek imha etti.



Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad gümrük kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA