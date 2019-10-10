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Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayınlara savcılıktan soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde olan sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

10.10.2019 16:03Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yayınlara savcılıktan soruşturma
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde olan sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşım yapanlar hakkında açıklama yaptı. Savcılık açıklamasında, hareket hakkında terör örgütü propagandası niteliğinde olan sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve

terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatılmıştır." - İZMİR

Barış Pınarı Harekatı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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