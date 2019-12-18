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Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür

Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşan Suriye vatandaşları, Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

18.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:46Barış Pınarı ile huzura kavuşan Suriyelilerden teşekkür
Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşan Suriye vatandaşları, Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde yaşayan halkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk askerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Suriyeliler, "Tüm Kürt halkına sesleniyorum, PKK/YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu" dediler. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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