Haberler » Güncel » Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı

Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı

Bayburt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

12.10.2019 12:02Barış Pınarı'na destek amacıyla Bayburt, Türk bayraklarıyla donatıldı
Bayburt, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hüsnü Pekmezci, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla caddelere Türk bayrakları asıldığını belirtti. Halkı da evlerine ve dükkanlarına Türk bayrakları asmaya davet eden Başkan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemize ve tüm bölgeye huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiğimize Bayburt'tan selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Tüm Bayburt halkı adına harekatın başarıyla son bulmasını, Barış Pınarı Harekatı'nın tüm bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum." - BAYBURT

Barış Pınarı Harekatı, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz"
12:48 Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı
12:47 Sultangazi'de çatı katında yangın
12:46 Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak
12:46 Tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu (3) (detaylar)
12:44 Sultangazi'de çatı katında yangın
12:43 Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12.10.2019 12:49:11