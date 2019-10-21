Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'nda 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını açıkladı. Yarbak Aktop, ayrca TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, DEAŞ/PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'ye yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve güvenli bölge oluşturarak Suriyeli vatandaşların evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamak için geçen 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını hatırlattı.

'DEAŞ MÜSLÜMANLARIN, PKK KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR'

Barış Pınarı Harekatının, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik sayılı kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini belirten Yarbay Aktop, harekat bölgesinde yaşayan hiçbir etnik ve dini grupla sorunlarının olmadığını ifade ederek, "Mücadelemiz, teröristlerledir. Mücadelemiz; asla, etle tırnak gibi olduğumuz, aynı coğrafyayı ve aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimiz ile değil, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyledir. Burada bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki; DEAŞ Müslümanların, PKK-KCK/PYD-YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir" dedi.

'765 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Harekatın, Hava Kuvvetleri tarafından belirlenen hedeflerin vurulması ile başladığını, hemen ardından ise Kara Kuvvetlerinin sınır hattına geçmesiyle devam ettiğini kaydeden Yarbay Aktop, şunları söyledi:

"Kara ve Hava Kuvvetleri birlikleri arasında yakın koordinasyon iş birliği içinde, 12 Ekim'de Resulayn, 13 Ekim'de Tel Abyad ve meskun mahalleri 3-4 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmış, 13 Ekim'de harekatımızın güney sınırını oluşturan M4 karayoluna el atılmıştır. Barış Pınarı Harekatında 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 11 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet El Yapımı Patlayıcı imha edilmiştir. Ayrıca, kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. DEAŞ ile mücadele ettiği iddia edilen PKK/PYD/YPG'nin, Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu hapishaneyi boşaltarak DEAŞ'Iı teröristleri serbest bıraktığı, yine Tel Abyad'daki bir hastaneyi yakmak suretiyle kullanılamaz hale getirdiği tespit edilmiştir."

'TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH BULUNMUYOR'

Yarbay Aktop, Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen hedeflerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi insansız hava aracı (İHA), hava/uydu fotoğrafları ve bölgeden alınan istihbarat bilgiler kapsamında çok hassas bir şekilde belirlendiğini ve sadece teröristler ve teröristlere ait barınak sığınak, mevzii, silah ve araçların hedef alındığını belirtti. Yarbay Aktop, şöyle konuştu:

"Yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğümüz tüm harekatlarda; sivil/masum insanlar ve çevre, tarihi eserler ve dini kültürel yapılar operasyonların gecikmesi pahasına TSK için dokunulmaz olmuştur. Bundan sonra da dokunulmaz olmaya devam edecektir. Ancak, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristler TSK'nın sahada gösterdiği başarıya gölge düşürmek maksadıyla sosyal medya üzerinden dezenformasyona yönelik kasıtlı paylaşımlar yaparak ahlaksız iftiralarda bulunmaktadır. Bu iddiaların gerçek olmadığı ortak sağduyu ve titiz bir analiz neticesinde kolaylıkla anlaşılmaktadır. TSK tarafından, kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetler tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır. TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır."

'SURİYE TOPRAKLARINDA SİVİL ZAYİAT YAŞANMADI'

Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Aktop, "Özellikle belirtmek istiyoruz ki, Barış Pınarı Harekatında Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır" dedi.

'5 ASKER ŞEHİT OLDU'

Harekatta şehit olan ve yaralanan askerlerin ve sivillerin sayısını aktaran Aktop, "Barış Pınarı Harekatının başlangıcından bugüne kadar toplam 5 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 86 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Suriye Milli Ordusu'ndan harekat başlangıcından bugüne kadar 76 personel şehit olmuş, 273 personel yaralanmıştır. Harekat bölgesinden sınırlarımızın içine yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır" şeklinde konuştu.

'TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 40'I GEÇTİ'

Yarbay Aktop'un açıklamasının ardından askeri yetkililer basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın yarın 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirterek, bu süreden sonra bölgede kalan teröristlerin etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist sayısının 40'ı geçtiği, yaklaşık 40 teröristin de yakalandığı bildirildi. Yine, bölgede 10-15 bin civarında silahlı terörist olduğu, örgütün sözde lider kadrolarının harekatın ilerlemesi ile birlikte bölgeyi terk ettiği ifade edildi.

'1 TEK SİVİL VARSA BİLE ATEŞ ALTINA ALMIYORUZ'

120 kilometrelik alanın tamamını kontrol ettiklerini ifade eden güvenlik kaynakları, şu an teröristleri yerlerinin belirlendiğini; ama herhangi bir atış yapılmadığını, bu bölgeden çıkmalarını beklediklerini söyledi. Teröristlerin bölgeyi terk etmek için sivil elbiseler giydiğini belirten güvenlik kaynakları, İHA'larla 23 bin fitten bir ayakkabıyı bile gördüklerini ifade ederek, "Sivil bir mahallede, sivil bir elbise giydiyse terörist olsa bile ateş altına almıyoruz. Operasyonun durması pahasına, zayiat verme pahasına 1 tek sivil varsa bile ateş altına almıyoruz. Sivil giyinen teröristler takip ediliyor ve üzerinde silah varsa daha sonra etkisiz hale getiriliyor" açıklamasında bulundu. Teröristlerin hudut hattını savunmak için hudut hattı boyunca mevzi sistemi yaptığını belirten güvenlik kaynakları, silah ve mühimmatları aktarmak için yer altında 1-2 kilometrelik tünelleri olduğunu ve şehir içinde ise evden eve tüneller olduğunu ifade etti.