Barış Pınarı'nda 775 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, 17 Ekim 2019 tarihinde ABD ile varılan mutabakat sonucunda PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölgenin dışına çekilmesi, ağır silahların toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik sürenin devam ettiğini söyledi.

'136 ARAÇ BÖLGEDEN ÇIKIŞ YAPTI'

Teröristlerin bölgeden çıkmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiğini belirten Yarbay Aktop, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. Terörist unsurların faaliyetleri devamlı olarak termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve insansız hava araçları ile gece ve gündüz kontrol edilmektedir. TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır."

'775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Barış Pınarı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 7 askerin şehit olduğunu, 90 askerin de yaralandığını belirten Yarbay Aktop, şöyle dedi:

"Suriye Milli Ordusu'ndan harekatın başlangıcından bugüne kadar 86 personel şehit olmuş, 324 personel yaralanmıştır. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için mayın ve EYP temizliği sürdürülmektedir. Bugüne kadar 775 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 200 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik; Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu mücadelede en büyük güç ve motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Kadirşinas milletimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi bu harekatta da daima Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir."

'SÜRE UZATILMAYACAK'

Bu arada güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bugün saat 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtilerek, saat 22.00'den itibaren alanın kontrolüne ve bölgenin mayından temizlenmesine devam edileceğini, bu süreden sonra da terörist unsurlarla karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini ifade etti.